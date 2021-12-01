Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, где в России начальникам платят больше всего

В России самые высокие зарплаты получают руководители в нефтегазовом секторе, тяжёлой промышленности и телекоммуникациях. Доходы топ-менеджеров крупнейших компаний, работающих в стране, изучил журнал Forbes. За год вознаграждение глав компаний выросло почти во всех секторах экономики. Сильнее всего доходы поднялись в коммерческих банках — почти на 80%.

Стало известно, где в России начальникам платят больше всего
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Нефтегазовый сектор уже много лет лидирует в рейтинге. В 2021 году зарплаты руководителей в нефтянке выросли на 9% по сравнению с 2020 годом. Топ-менеджеры там зарабатывают в среднем $3 млн в год.

На втором месте рейтинга тяжёлая промышленность. В этой отрасли доходы топ-менеджеров выросли сразу на 20% — до $2,2 млн в год. Руководитель компании в сфере телекоммуникаций зарабатывает сегодня $1,9 млн в год. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

Сильнее всего зарплаты топ-менеджеров выросли в коммерческих банках — сразу на 76%. В среднем руководитель банка получает $1,85 млн в год. Также заметный рост показали зарплаты руководящего звена в инвестиционных банках. Они увеличились на 53% — до $1,6 млн. Столько же зарабатывают руководители страховых компаний. Их доход увеличился на 52%.

Эксперты связывают такие результаты финансового сектора с увеличением прибыли за счёт диджитализации, построения экосистем и взрывного роста интереса к розничным инвестиционным продуктам.

Ранее топ-менеджер российского миллиардера сам стал миллиардером. Гендиректор USM Иван Стрешинский получил от основного владельца холдинга Алишера Усманова 2% акций компании. Благодаря этому состояние Стрешинского достигло $1,3 млрд.

Личный счет,Иван Стрешинский,Алишер Усманов,Forbes,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители