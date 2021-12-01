Стало известно, где в России начальникам платят больше всего

В России самые высокие зарплаты получают руководители в нефтегазовом секторе, тяжёлой промышленности и телекоммуникациях. Доходы топ-менеджеров крупнейших компаний, работающих в стране, изучил журнал Forbes. За год вознаграждение глав компаний выросло почти во всех секторах экономики. Сильнее всего доходы поднялись в коммерческих банках — почти на 80%.

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Нефтегазовый сектор уже много лет лидирует в рейтинге. В 2021 году зарплаты руководителей в нефтянке выросли на 9% по сравнению с 2020 годом. Топ-менеджеры там зарабатывают в среднем $3 млн в год.

На втором месте рейтинга тяжёлая промышленность. В этой отрасли доходы топ-менеджеров выросли сразу на 20% — до $2,2 млн в год. Руководитель компании в сфере телекоммуникаций зарабатывает сегодня $1,9 млн в год. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

Сильнее всего зарплаты топ-менеджеров выросли в коммерческих банках — сразу на 76%. В среднем руководитель банка получает $1,85 млн в год. Также заметный рост показали зарплаты руководящего звена в инвестиционных банках. Они увеличились на 53% — до $1,6 млн. Столько же зарабатывают руководители страховых компаний. Их доход увеличился на 52%.

Эксперты связывают такие результаты финансового сектора с увеличением прибыли за счёт диджитализации, построения экосистем и взрывного роста интереса к розничным инвестиционным продуктам.