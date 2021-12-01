Греф рассказал об отказе от пластиковых карт

«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной», — пояснил глава Сбера. Он также указал, что сейчас начинается производство «зеленого» пластика. Таким образом, даже если карты будут по-прежнему выпускаться, то с применением экологичных технологий.