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58 минут назад

Греф рассказал об отказе от пластиковых карт

Отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он выступил на конференции, посвященной созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, передает корреспондент «Ленты.ру».

Греф рассказал об отказе от пластиковых карт
Фото: ShutterstockShutterstock

«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной», — пояснил глава Сбера. Он также указал, что сейчас начинается производство «зеленого» пластика. Таким образом, даже если карты будут по-прежнему выпускаться, то с применением экологичных технологий.

Мероприятие, посвященное созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, Сбер провел ранее 1 декабря. В конференции приняли участие первые лица предприятий. Миссией альянса станет содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, которая позволит сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Президент России Владимир Путин считает, что принципы устойчивого развития имеют огромное значение для достижения углеродной нейтральности экономики России к 2060 году. Национальный ESG-альянс, созданный лидирующими компаниями страны, поможет реализации целей. Он станет платформой для обмена знаниями разработки и продвижения стандартов в области ESG, выработки конкретных предложений и реализации совместных проектов.

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