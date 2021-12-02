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1 час назад

Раскрыты заработки российских звезд под Новый год

Организатор концертов Табриз Шахиди рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Раскрыты заработки российских звезд под Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шахиди, больше всего артисты зарабатывают не в Москве, а в провинциальных городах, где за один вечер у них бывает несколько выступлений.

«Три гонорара за один вечер получает артист за три выступления. А есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые озвучивают региональным заказчикам. Они равны они минимум трем московским гонорарам», - заявил он.

Организатор концертов отметил, что поп-звезд хотят видеть на корпоративах и праздниках в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке, но даже за обещание нескольких гонораров артисты могут отказаться от выступления - их графики уже распланированы.

По словам Шахиди, топ-30 артистов на самые популярные даты уже забронированы - это Светлана Лобода, Леонид Агутин, Юлия Зиверт, Валерий Меладзе, БИ-2, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Самые дорогими периодами выступлений Шахиди назвал за одну или две недели до Нового года.

О гонорарах российских звезд за корпоративы ранее писала «Комсомольская правда». По данным издания, одни из самых высоких расценок - у певицы Аллы Пугачевой, но соглашается она на корпоративы редко.

Газета утверждала, что Пугачева рассматривает каждое предложение в индивидуальном порядке, а цена за ее выступление в декабре может достигать 300 тыс. евро (более 24 млн рублей). В сам Новый год певица и ее муж, телеведущий Максим Галкин никогда не работают, отмечала «КП».

По данным газеты, в 2019 году приглашение на корпоратив Григория Лепса обходилось в 100 тыс. евро (после 20 декабря дороже на 20 процентов), а Светланы Лободы - в 70 тыс. евро.
Личный счет,Табриз Шахиди,Елена Темникова,Максим Галкин,Светлана Лобода,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Дима Билан,Григорий Лепс,Леонид Агутин,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,Комсомольская правда,
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