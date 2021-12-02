Раскрыты заработки российских звезд под Новый год

Организатор концертов Табриз Шахиди рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам Шахиди, больше всего артисты зарабатывают не в Москве, а в провинциальных городах, где за один вечер у них бывает несколько выступлений.

«Три гонорара за один вечер получает артист за три выступления. А есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые озвучивают региональным заказчикам. Они равны они минимум трем московским гонорарам», - заявил он.

Организатор концертов отметил, что поп-звезд хотят видеть на корпоративах и праздниках в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке, но даже за обещание нескольких гонораров артисты могут отказаться от выступления - их графики уже распланированы.

Самые дорогими периодами выступлений Шахиди назвал за одну или две недели до Нового года.

О гонорарах российских звезд за корпоративы ранее писала «Комсомольская правда». По данным издания, одни из самых высоких расценок - у певицы Аллы Пугачевой, но соглашается она на корпоративы редко.

Газета утверждала, что Пугачева рассматривает каждое предложение в индивидуальном порядке, а цена за ее выступление в декабре может достигать 300 тыс. евро (более 24 млн рублей). В сам Новый год певица и ее муж, телеведущий Максим Галкин никогда не работают, отмечала «КП».