Названы четыре способа накопить на достойную пенсию

Хороший доход в старости возможен, для этого уже после 30 лет желательно начать формировать накопления. Существует ряд способов накопить средства к пенсионному возрасту: наличие пассивного дохода в виде недвижимости, депозит в банке, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), выбор негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этих способах «Российской газете» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Что касается покупки недвижимости, то для получения в будущем пассивного дохода следует изучить ее инвестиционную привлекательность, советует эксперт. Легко обновляемый ремонт и расположение в районе с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой будут плюсами. При выборе коммерческой недвижимости важны такие аспекты, как отдельный вход, расположение в проходном месте, возможность размещения вывески. Среди рисков такого способа «заработка» - необходимость в ремонте для поддержания хорошего состояния объекта. Физлицо платит НДС от аренды в размере 13%, самозанятый - от 4% до 6%. Коммерческую недвижимость не может сдавать самозанятый.

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«Основной риск - долгосрочный. Если слишком много людей собирается сдавать квартиры в старости может оказаться что квартир больше, чем арендаторов. Недвижимость росла в цене в последние годы, но не факт, что так будет всегда. А в отличие от ценных бумаг сложно купить кусочек квартиры и понемногу наращивать портфель», – отметила Дайнеко.

Банковские вклады вряд ли принесут значительную прибыль, но помогут сохранить средства и впоследствии иметь прибавку к пенсии в виде процентов от вклада, подчеркнула Дайнеко. Нужно обратить внимание на наличие капитализации, поскольку такой вклад выгоднее обычного. Чем короче периоды капитализации, тем доходнее вклад. Среди рисков - отзыв лицензии у банка, отметила эксперт. Она предостерегает от хранения 1,4 млн в одном банке. Это сумма является полным возмещением вкладчику. Также нужно помнить о подоходном налоге в 13%, которым с этого года облагаются доходы по вкладам. Если доход от вкладов выше 42 500 рублей, нужно будет платить налог на разницу.

Еще один способ инвестирования – ИИС. Он предоставляет собой возможность получать налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на ИИС, за календарный год. Получать вычет можно каждый год, однако сумма не должна превышать 52 тысяч рублей в год. При этом важно иметь основной доход, облагаемый НДФЛ, внести на счет средства, не более 1 млн рублей, и ИИС должен быть единственным. Как отмечает Дайнеко, доходность ИИС зависит от того, что туда положить: гособлигации или акции растущих, но новых компаний. Среди рисков данного способа накопления – необходимость вернуть все полученные налоговые вычеты обратно в бюджет при закрытии ИИС раньше, чем через три полных года с момента его открытия.

Что касается НПФ, то при выборе такого способа накопления следует сформировать сам капитал и обеспечить доход от него не ниже уровня инфляции, советует Дайнеко. При выборе НПФ важно обратить внимание на то, является ли НПФ участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, сколько лет действует НПФ, число застрахованных лиц, соотношение и величина собственных средств НПФ и объем средств под его управлением. Также нужно выяснить, какова доходность НПФ за предыдущие годы. Главный риск – отсутствие гарантии доходности в будущем. В этой связи при выборе НПФ следует ориентироваться на его надежность, а не доходность. Дайнеко также напомнила о налоговом вычете в размере 13% от суммы взносов, но не более чем от 120 тысяч рублей в год. Максимум в год можно вернуть 15 600 рублей, но при досрочном расторжении договора полученные вычеты придется вернуть в бюджет.