ПФР потребовал от россиян подтвердить право на выплаты

«ПФР информирует: вам необходимо подтвердить право на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии за иждивенца до 01.01.2022 г. Информация о порядке продления — на сайте ПФР», — цитирует уведомление пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Пенсионерам, у которых есть несовершеннолетние дети, полагается фиксированная выплата к страховой пенсии, напомнили в ПФР. Как только ребенку исполняется 18 лет, родителям следует подтвердить, что он находится у них на иждивении. Для этого нужно предоставить в ПФР справку о совместном проживании и сведения о доходах членов семьи. Документы должны подтверждать, что помощь родителей является основным источником средств к существованию ребенка.