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31 минуту назад

ПФР потребовал от части россиян подтвердить право на выплаты

Жителям Красноярского края, имеющим на иждивении детей, необходимо подтвердить право на получение доплаты к пенсии. Это касается пенсионеров, чьим детям скоро исполнится 18 лет. Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю разослало гражданам соответствующие смс-сообщения.

ПФР потребовал от россиян подтвердить право на выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ПФР информирует: вам необходимо подтвердить право на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии за иждивенца до 01.01.2022 г. Информация о порядке продления — на сайте ПФР», — цитирует уведомление пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Пенсионерам, у которых есть несовершеннолетние дети, полагается фиксированная выплата к страховой пенсии, напомнили в ПФР. Как только ребенку исполняется 18 лет, родителям следует подтвердить, что он находится у них на иждивении. Для этого нужно предоставить в ПФР справку о совместном проживании и сведения о доходах членов семьи. Документы должны подтверждать, что помощь родителей является основным источником средств к существованию ребенка.

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На доплату могут рассчитывать пенсионеры, дети которых обучаются в очном формате. Для подтверждения этого факта родителям необходимо предоставить справку из образовательной организации. При отчислении или переводе студента на иную форму обучения также требуется уведомить ПФР.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты для пенсионеров, живущих на территориях, в которых объявлен режим чрезвычайной ситуации. Они могут получать пенсию раньше срока. Для этого пенсионер должен подать заявление в ПФР.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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