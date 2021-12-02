ПФР потребовал от россиян подтвердить право на выплаты

Жителям Красноярского края, имеющим на иждивении детей, необходимо подтвердить право на получение доплаты к пенсии. Это касается пенсионеров, чьим детям скоро исполнится 18 лет. Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю разослало гражданам соответствующие смс-сообщения.
«ПФР информирует: вам необходимо подтвердить право на получение повышенной фиксированной выплаты к пенсии за иждивенца до 01.01.2022 г. Информация о порядке продления — на сайте ПФР», — цитирует уведомление пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.
Пенсионерам, у которых есть несовершеннолетние дети, полагается фиксированная выплата к страховой пенсии, напомнили в ПФР. Как только ребенку исполняется 18 лет, родителям следует подтвердить, что он находится у них на иждивении. Для этого нужно предоставить в ПФР справку о совместном проживании и сведения о доходах членов семьи. Документы должны подтверждать, что помощь родителей является основным источником средств к существованию ребенка.
На доплату могут рассчитывать пенсионеры, дети которых обучаются в очном формате. Для подтверждения этого факта родителям необходимо предоставить справку из образовательной организации. При отчислении или переводе студента на иную форму обучения также требуется уведомить ПФР.