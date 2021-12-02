Долги россиян по налогам предложили взыскивать без суда

Верховный суд России предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, как это происходит с юридическими лицами. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей Российской Федерации, передает ТАСС.
По словам Лебедева, за девять месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили лишь в отношении 5% судебных приказов о взыскании налогового долга, отметил он.
«Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке», - заявил Лебедев.
Он добавил, что такая процедура взыскания налоговой задолженности сегодня применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.