Долги россиян по налогам предложили взыскивать без суда

Ранее сообщалось, что судебные приставы Москвы с января по сентябрь 2021 года взыскали с должников рекордный размер долга — свыше 100 млрд рублей. В этом году на 1,1 млрд рублей долгов пришлись на алименты, на 342 млн рублей было взыскано задолженности по заработной плате, на 2 млрд рублей — долгов по жилищно-коммунальным услугам, на 882 млн рублей — долгов в пользу организаций ТЭК, свидетельствуют данные ГУ ФССП.