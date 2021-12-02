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39 минут назад

Долги россиян по налогам предложили взыскивать без суда

Верховный суд России предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке, как это происходит с юридическими лицами. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей Российской Федерации, передает ТАСС.

Долги россиян по налогам предложили взыскивать без суда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лебедева, за девять месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили лишь в отношении 5% судебных приказов о взыскании налогового долга, отметил он.

«Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке», - заявил Лебедев.

Он добавил, что такая процедура взыскания налоговой задолженности сегодня применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Ранее сообщалось, что судебные приставы Москвы с января по сентябрь 2021 года взыскали с должников рекордный размер долга — свыше 100 млрд рублей. В этом году на 1,1 млрд рублей долгов пришлись на алименты, на 342 млн рублей было взыскано задолженности по заработной плате, на 2 млрд рублей — долгов по жилищно-коммунальным услугам, на 882 млн рублей — долгов в пользу организаций ТЭК, свидетельствуют данные ГУ ФССП.
Личный счет,Вячеслав Лебедев,Федеральная налоговая служба,ИТАР-ТАСС,
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