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21 минуту назад

По 50 000: часть россиян ждут солидные выплаты

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей на выплаты участникам обороны Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости.

По 50 000: часть россиян ждут солидные выплаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным агентства, участники обороны Севастополя получат по 50 тыс. рублей.

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РИА Новости уточняет, что деньги будут выделены из резервного фонда главы государства.

Распоряжение Путина опубликовано на официальном портале правовой информации, в нем уточняется, что речь идет о единовременной выплате людям, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

На форуме «Россия зовет!» Путин рассказал, что власти не исключают введения новых мер поддержки россиян в пандемию. Он подчеркнул, что новые решения будут приниматься, «исходя из имеющихся возможностей». Все действующие меры укладываются в рамки бюджета, сказал он.

Экономисты ранее спрогнозировали, что некоторые категории россиян могут получить единовременную выплату к Новому году.

Аналитик Андрей Лобода предполагал, что речь может идти о новой выплате пенсионерам. Эксперт напомнил, что в декабре 2020-го Владимир Путин на большой пресс-конференции объявлял о единовременной выплате пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно.
Личный счет,Андрей Лобода,Владимир Путин,РИА Новости,
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