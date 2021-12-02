По 50 000: часть россиян ждут солидные выплаты

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 58 миллионов рублей на выплаты участникам обороны Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, участники обороны Севастополя получат по 50 тыс. рублей.

РИА Новости уточняет, что деньги будут выделены из резервного фонда главы государства.

Распоряжение Путина опубликовано на официальном портале правовой информации, в нем уточняется, что речь идет о единовременной выплате людям, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

На форуме «Россия зовет!» Путин рассказал, что власти не исключают введения новых мер поддержки россиян в пандемию. Он подчеркнул, что новые решения будут приниматься, «исходя из имеющихся возможностей». Все действующие меры укладываются в рамки бюджета, сказал он.

Экономисты ранее спрогнозировали, что некоторые категории россиян могут получить единовременную выплату к Новому году.