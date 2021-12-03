Цены на мандарины взлетели в преддверии Нового года

В России подорожали мандарины. Перед традиционным сезоном высокого спроса их стоимость за год в опте выросла в среднем на 18%, а в несетевой рознице – на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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Согласно данным «Эвотор», средняя цена за один килограмм мандаринов достигла в ноябре 164 рублей.

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«Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым «высоким сезоном», когда спрос по данной категории продукции максимален, является ноябрь-декабрь», – отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В ассоциации подсчитали, что в настоящее время цены в опте – от 80 рублей за килограмм до 138 рублей, а их средний уровень – 110 рублей за килограмм. В 2020 году показатель был на уровне 90 рублей. Спрос и темпы сбыта являются достаточно высокими.

На рост цен в первую очередь повлияло сокращение поставок из Турции, подчеркнул Востриков. По его словам, логистика поставок также подорожала. Сдерживающим фактором в формировании цен, по мнению эксперта, является низкая покупательная способность населения.

Мандарины являются одними из основных фруктов, ввозимых в Россию. На сегодняшний день поставки на российский рынок осуществляются прежде всего из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР, указал Востриков.

В «Эвоторе» отмечают, что наиболее дорогие мандарины в несетевой рознице – из Перу (средняя цена - 269 рублей), а самые дешевые – из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя стоимость мандаринов из Марокко достигает 183 рублей, из Египта – 175 рублей, из Турции и Ирана – 152 рублей.

На Камчатке зафиксирована самая высокая цена на мандарины в стране – в среднем 334 рубля. Самая низкая цена наблюдается на юге России, в частности, в Волгоградской области килограмм таких цитрусовых стоит 139 рублей, а в Краснодарском крае – 106 рублей.

Согласно данным «Эвотора», килограмм мандаринов в Москве можно купить в среднем за 217 рублей, в Санкт-Петербурге – за 225 рублей.