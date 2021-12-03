Цены на мандарины взлетели в преддверии Нового года

В России подорожали мандарины. Перед традиционным сезоном высокого спроса их стоимость за год в опте выросла в среднем на 18%, а в несетевой рознице – на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Согласно данным «Эвотор», средняя цена за один килограмм мандаринов достигла в ноябре 164 рублей.
«Мандарины присутствуют на прилавке круглый год. Так называемым «высоким сезоном», когда спрос по данной категории продукции максимален, является ноябрь-декабрь», – отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
В ассоциации подсчитали, что в настоящее время цены в опте – от 80 рублей за килограмм до 138 рублей, а их средний уровень – 110 рублей за килограмм. В 2020 году показатель был на уровне 90 рублей. Спрос и темпы сбыта являются достаточно высокими.
На рост цен в первую очередь повлияло сокращение поставок из Турции, подчеркнул Востриков. По его словам, логистика поставок также подорожала. Сдерживающим фактором в формировании цен, по мнению эксперта, является низкая покупательная способность населения.
Мандарины являются одними из основных фруктов, ввозимых в Россию. На сегодняшний день поставки на российский рынок осуществляются прежде всего из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР, указал Востриков.
В «Эвоторе» отмечают, что наиболее дорогие мандарины в несетевой рознице – из Перу (средняя цена - 269 рублей), а самые дешевые – из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя стоимость мандаринов из Марокко достигает 183 рублей, из Египта – 175 рублей, из Турции и Ирана – 152 рублей.
На Камчатке зафиксирована самая высокая цена на мандарины в стране – в среднем 334 рубля. Самая низкая цена наблюдается на юге России, в частности, в Волгоградской области килограмм таких цитрусовых стоит 139 рублей, а в Краснодарском крае – 106 рублей.
Согласно данным «Эвотора», килограмм мандаринов в Москве можно купить в среднем за 217 рублей, в Санкт-Петербурге – за 225 рублей.
В конце ноября эксперты, опрошенные агентством «Прайм», сообщили, что новогодний стол в уходящем году подорожает для россиян на 10-15% по сравнению с прошлым годом. По их словам, основной причиной этого является подорожание «борщевого набора», а также «набора для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре подорожала до исторического максимума.