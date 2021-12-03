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28 минут назад

Россиян предупредили об угрозе дефицита электроники

Бизнес сообщил об угрозе дефицита электроники, который может возникнуть на фоне обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin AG, которая считает, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Россиян предупредили об угрозе дефицита электроники
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) попросила ЦБ разобраться в ситуации с патентным спором. Там опасаются негативных последствий для реализации всех бесконтактных платежных систем на отечественном рынке.

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В РАЭК напомнили, что с 2017 года Samsung выступает партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и предоставляет возможность подключения карт «Мир» к сервису Samsung Pay.

Арбитражный суд Москвы ранее предписал прекратить ввоз и продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung, поддерживающих платежную систему производителя. 6 декабря будут рассматривать апелляцию «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd на решение суда об ограничении сервиса.

Этот прецедент может повлечь за собой запрет доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и технологии в принципе, считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Подобные судебные претензии могут предъявить и к другим производителям электроники, считает он.

«А это не только противоречит тренду на переход к безналичным расчетам, заданному государством и особо актуальному в эпоху пандемии, но и в целом может привести к запретам поставок других видов электроники на рынок и, как следствие, к их серьезному дефициту», — отметил Гуськов.

Даже из-за краткосрочной приостановки продаж техники Samsung в России такие товары могут дополнительно подорожать на 20–30%, заявил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Если Samsung и проиграет суд, то поставки продукции вендора в Россию не прекратятся, так как компания сможет заблокировать свой платежный сервис и продолжит продажи, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Ранее эксперты сообщили, что в 2022 году возможен рост стоимости компьютеров и смартфонов на 17% из-за дефицита комплектующих. В настоящее время спрос на электронные устройства на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются. Еще одна причина — продолжающиеся проблемы в логистике на мировом уровне.

Личный счет,Сергей Половников,Антон Гуськов,НСПК,Samsung,Центральный банк России,
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