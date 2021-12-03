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1 час назад

Застрявшие в ЮАР россияне заплатили за обратный рейс по миллиону рублей

Одна из российских фитнес-компаний вывезла из ЮАР, где распространяется новый штамм коронавируса, 25 своих клиентов и других пассажиров, которые смогли купить билет за 15 тыс. евро (более 1,2 млн рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Застрявшие в ЮАР россияне заплатили за обратный рейс по миллиону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство опубликовало фотографии, сделанные пассажирами в московском аэропорту. На снимках видно, что паспортный контроль проводился прямо на борту. Пограничники встречали пассажиров в защитных костюмах.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.
Личный счет,Роспотребнадзор,
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