Застрявшие в ЮАР россияне заплатили за обратный рейс по миллиону

Одна из российских фитнес-компаний вывезла из ЮАР, где распространяется новый штамм коронавируса, 25 своих клиентов и других пассажиров, которые смогли купить билет за 15 тыс. евро (более 1,2 млн рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Агентство опубликовало фотографии, сделанные пассажирами в московском аэропорту. На снимках видно, что паспортный контроль проводился прямо на борту. Пограничники встречали пассажиров в защитных костюмах.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.