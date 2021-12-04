Эксперты дали советы, как сэкономить на квартплате

Генеральный директор «Городских инновационных технологий» Сергей Минко рассказал, как россияне могут избежать переплат за коммунальные услуги. По словам эксперта, если у потребителя вырос резко платёж в квитанции и он хочет разобраться в справедливости оплаты, он может проверить тарифы ЖКХ по действующей региональной сетке. Если размер оплаты услуг не сходится с тарифной сеткой, это повод обратиться в управляющую компанию (УК) за разъяснениями.

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Минко отметил в разговоре с агентством «Прайм», что, помимо властей, тарифы может увеличивать только собрание собственников жильцов. Если информации о проведении такого собрания нет, граждане могут потребовать от УК перерасчёт и пожаловаться в региональную жилищную инспекцию.

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Специалист напомнил, что оплата за ЖКУ рассчитывается относительно площади квартиры и соотношения её с общей площадью дома, количества зарегистрированных и проживающих в ней людей. Поэтому потребителям стоит проверить, какие приборы установлены в доме, чтобы оплачивать услуги по их показаниям, а не по нормативам. При этом, если жилой дом получает деньги за размещение рекламы или вышек сотовой связи, это должны учитывать в УК при расчёте стоимости общедомовых услуг.

Ранее «Секрет» сообщал, что в январе-сентябре 2021 года стоимость коммунальных услуг в России увеличилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2020-го. В среднем россияне платят по 3411 рублей в месяц, это на 273 рубля больше, чем годом ранее.

По словам аналитиков, средний чек за коммуналку вырос из-за холодной зимы: температура воды в батареях была выше, чем за год до этого, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019–20 годов. Также в 2020 году многие россияне провели карантин и самоизоляцию на дачах, не потребляя газ, воду и электричество в квартирах.

В декабре 2021 года стартовал пилотный проект Минцифры, в рамках которого россияне смогут оплачивать коммуналку через портал «Госуслуги». Также через портал можно передать показания счётчиков, узнать о льготах и провести общее собрание жителей многоквартирных домов. Ранее на портале разрешили обжаловать штрафы ГИБДД.