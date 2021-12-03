Экономист призвал россиян спасать свои сбережения

Открытие депозита в банке является самым доступным и надежным способом спасти свои личные сбережения от стремительно растущей инфляции. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россиянам следует положить деньги на банковский вклад под самые большие проценты для сохранения своих денег от активного повышения цен, заявил экономист. По его словам, рост доходности должен начаться после 17 декабря. В этот день состоится очередное заседание совета директоров Центрального банка России. На нем, вероятно, будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, отметил Делягин. После этого, как считает он, коммерческие банки начнут привлекать деньги россиян на более выгодных условиях.

Перед гражданами стоит задача заранее выбрать надежный банк и подходящий вид вклада, подытожил Делягин.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!» заявила, что сценарий сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка является самым маловероятным. ЦБ рассмотрит вопрос о ее повышении в диапазоне от 0 до 100 базисных пунктов.

Ранее в Банке России предложили создать специальные вклады для малообеспеченных россиян. Такой депозит у человека может быть только один. По словам зампредседателя ЦБ Ольги Поляковой, его сумма будет ограничена, а процентную ставку привяжут либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции.