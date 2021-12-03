Раскрыта стоимость замка Галкина и Пугачевой

Стоимость замка, в котором уже несколько лет проживает семья телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой в Грязи, по данным экспертов, составляет 750 млн рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Замок, высотой в 6 этажей, расположен на вершине холма в подмосковной деревне Грязь. Жилое здание полностью выложено из камня. Главным акцентом постройки является высокая башня с открытой площадкой, которая напоминает средневековую постройку. Над входом в замок обосновались горгульи. В темное время суток дворец украшает подсветка.

Сам Галкин не раз рассказывал, что замок — это его детская мечта, которую он смог воплотить. Особняк построен в викторианском стиле, его общая площадь составляет около трех тысяч квадратных метров. В замке имеются лифт, подземный паркинг, бассейн в китайском стиле, спа-центр с джакузи. На придомовой территории также есть жилье для обслуживающего персонала, зимний сад и оранжерея.