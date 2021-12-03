Каждый десятый работающий россиянин отказался от бизнес-ланчей

За последний год от обедов в общепите отказались 10% работающих россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

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Так, 34% из них приняли такое решение из-за роста цен, 28% - из-за снижения качества еды и размеров порций. 21% респондентов перестали это делать из-за нехватки времени на обед, а 5% опрошенных боятся заразиться коронавирусом в многолюдных местах. 12% респондентов не указали причины.

Как выяснилось, 61% опрошенных предпочитают брать на работу еду из дома, 67% из них – женщины, 33% – мужчины. Лишь 8% из мужчин, которые приносят в офис обед из дома, готовят его сами, чаще для них это делают жены или подруги.

39% участников опроса приносят из дома горячее блюдо, 24% добавляют к нему салат. Лишь 9% работающих россиян берут с собой суп. 28% респондентов берут из дома то, что есть.