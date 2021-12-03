Надбавки и несколько выплат: что ждет пенсионеров в 2022 году

Пенсионеров в следующем году ждут важные изменения. В частности, изменится размер выплат и порядок их получения, сообщает Life.

Так, по словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Оксаны Красовской, со следующего года будет упрощен порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. В случае, если эксперты центра ничего не смогут предложить безработному, ему обязаны будут автоматически начислить пенсию на два года раньше срока.

Вместе с тем с 1 января 2022 года автоматически начнет назначаться страховая пенсия по старости. Подать заявление можно при помощи Портала госуслуг.

Еще одно нововведение - пенсия, начисляемая чаще, чем раз в месяц. На нее смогут рассчитывать пенсионеры, живущие на территориях с режимом ЧС. В новом году пожилых граждан также освободят от удержаний по судебным листам, если они официально признаны банкротами.

Помимо этого, в случае смерти пожилого человека территориальный орган ПФР по запросу нотариуса может дать информацию о суммах, которые пенсионеру не были выданы при жизни. Однако такие данные будут предоставляться в заявительном порядке.