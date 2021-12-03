Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Северном полюсе

Основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев рассказал о резко выросшем интересе россиян к путешествиям на Северный полюс. Как сообщает РИА Новости, путешествие к полюсу обойдется в 2,4 млн рублей.

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«Процент россиян, желающих отправиться на Северный полюс, увеличился на 200 процентов. Этим летом мы сделали два круиза, и там были только русские путешественники», - рассказал Савельев.

Он подчеркнул, что добраться туда пока можно единственным способом - на атомном ледоколе «50 лет Победы», который арендуют у «Росатома». В сезон он обычно совершает пять рейсов, отправляясь из Мурманска. На его борту может находится 120 пассажиров.

Савельев отметил, что круизы в Гренландию, на Шпицберген, Землю Франца-Иосифа или в Антарктику доступнее. Они стоят 40-50 тыс. рублей в сутки на человека и длятся в среднем десять дней. Во время путешествий для туристов устраивают круизы на экспедиционных лодках, посещение полярных станций, полярный каякинг.

«Люди платят большие деньги не за ковры и дорогую еду. Они платят за новые знания и впечатления, за встречу с уникальными людьми», - рассказал Савельев.

Он подчеркнул, что поездка на Шпицберген или Землю Франца-Иосифа не дороже путешествия в хороший отель Турции.

В Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета, в Антарктике это ноябрь-февраль и часть марта, отметил он.