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2 часа назад

ПФР начнет по-новому выплачивать пенсии

До 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет выплачивать пенсии на основе данных междведомственных баз. Это связано с тем, что ПФР переходит на дистанционный режим работы.

ПФР изменит формат работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 1 января 2022 года подразделения Пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах», — сообщается на официальном сайте ПФР.

В ПФР отмечают, что чиновники лично будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца, по доверенности и многих других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, в ввели режим чрезвычайной ситуации.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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