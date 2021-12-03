Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Некоторые российские семьи получат по 10 тысяч рублей в декабре

Российские семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, в декабре могут рассчитывать на денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS.

Часть россиян получит по 10 тысяч рублей в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выплата носит ежемесячный характер. Для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд – либо напрямую, либо через портал Госуслуг или через МФЦ. Это можно сделать в любой момент после рождения второго ребенка. При этом средний доход на одного члена семьи, подавшей заявление, не должен превышать два прожиточных минимума.

Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей и зависит от региона. В среднем он составляет около 10 тысяч рублей. Выплачивать деньги будут до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители