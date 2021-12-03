Часть россиян получит по 10 тысяч рублей в декабре

Российские семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, в декабре могут рассчитывать на денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS.

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Выплата носит ежемесячный характер. Для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд – либо напрямую, либо через портал Госуслуг или через МФЦ. Это можно сделать в любой момент после рождения второго ребенка. При этом средний доход на одного члена семьи, подавшей заявление, не должен превышать два прожиточных минимума.