В Госдуме предложили способ вернуть россиянам советские вклады

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть советские вклады взаимозачётом, погасив с помощью этих средств долги россиян за коммунальные услуги, а также задолженность перед различными государственными структурами. В ноябре стало известно, что россияне не оплатили счета за коммуналку на 1,438 трлн рублей. Это на 17 млрд рублей больше, чем год назад.

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Матвеев подчеркнул, что у такой мощной страны как Россия есть возможность вернуть все долги населению. Парламентарий напомнил, что у россиян накопилась большая задолженность по ЖКХ и перед госструктурами.

«Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, хотя бы в отношении их применить механизм какого-то взаимного зачёта», — заявил коммунист изданию Regnum.

«Секрет» писал, что летом долги россиян за коммунальные услуги обновили рекорд с начала пандемии и достигли почти 461 млрд рублей. Эксперты выяснили , что чаще всего должники не платят за содержание общего имущества.

К началу ноября общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги в России выросла до 1,438 трлн рублей. Это на 17 млрд рублей больше, чем год назад, подсчитали в Росстате.

В том же месяце президент России Владимир Путин приостановил начало действия закона о компенсации советских вкладов, которые были размещены в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Глава государства подписал указ об изменении закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Начало действия закона перенесено на 1 января 2025 года.