Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
42 минуты назад

Россиянам с QR-кодами предложили дать льготы

Россияне начнут положительно относиться к QR-кодам только если государство начнет стимулировать людей к вакцинации через льготы, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Его слова передает Ura.ru.

Россиянам с QR-кодами предложили дать льготы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предложил в качестве льготных мер посещение ресторанов и массовых мероприятий сверх наполняемости, установленной Роспотребнадзором. Также можно сделать скидки на проезд в общественном транспорте или дополнительные дни к отпуску.

«Отношение изменится только в том случае, если QR-коды станут методом стимулирования, а не наказания», — сказал Куринный.

Решение правительства изменить названия QR-кодов депутат считает бесполезным. Сейчас, по его мнению, это вряд ли подействует и станет «абсолютно декоративным и бесполезным новшеством».

Российские власти разрабатывают документ для привитых и переболевших COVID-19, который заменит QR-код, поскольку у россиян сформировалось негативное отношение к данному термину.

Личный счет,Алексей Куринный,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Ura.ru,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители