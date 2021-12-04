Россиянам с QR-кодами предложили дать льготы

Россияне начнут положительно относиться к QR-кодам только если государство начнет стимулировать людей к вакцинации через льготы, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Его слова передает Ura.ru.

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Он предложил в качестве льготных мер посещение ресторанов и массовых мероприятий сверх наполняемости, установленной Роспотребнадзором. Также можно сделать скидки на проезд в общественном транспорте или дополнительные дни к отпуску.

«Отношение изменится только в том случае, если QR-коды станут методом стимулирования, а не наказания», — сказал Куринный.

Решение правительства изменить названия QR-кодов депутат считает бесполезным. Сейчас, по его мнению, это вряд ли подействует и станет «абсолютно декоративным и бесполезным новшеством».