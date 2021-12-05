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1 час назад

В ПФР рассказали об особой выплате для россиян в декабре

Беременные женщины смогут получить выплату от 5 до 12 тысяч рублей, если встали на учет на ранних сроках. Об этом рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).

В ПФР рассказали об особой выплате для россиян в декабре
Фото: ТАССТАСС

«Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. Если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения», — указано на сайте ПФР.

Выплаты будут начислять беременным со сроком не менее шести недель и до месяца родов или прерывания беременности. Сумма составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. Для оформления выплаты нужно обратиться в ПФР или подать заявление через Госуслуги.

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Самый высокий прожиточный минимум для трудоспособного населения среди регионов РФ на Чукотке (24 875 рублей), там беременные получат выплату 12 437 рублей. Самый низкий показатель в Пензенской области (10 396 рублей), там сумма пособия составит 5 198 рублей.

Ранее стало известно об единовременной выплате беременным за вакцинацию от коронавируса. Такую меру ввели в Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. Привитые россиянки получат по 5 тысяч рублей за прививку.

Личный счет,Роман Старовойт,
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