В ПФР рассказали об особой выплате для россиян в декабре

Беременные женщины смогут получить выплату от 5 до 12 тысяч рублей, если встали на учет на ранних сроках. Об этом рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).

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«Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. Если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения», — указано на сайте ПФР.

Выплаты будут начислять беременным со сроком не менее шести недель и до месяца родов или прерывания беременности. Сумма составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. Для оформления выплаты нужно обратиться в ПФР или подать заявление через Госуслуги.

Самый высокий прожиточный минимум для трудоспособного населения среди регионов РФ на Чукотке (24 875 рублей), там беременные получат выплату 12 437 рублей. Самый низкий показатель в Пензенской области (10 396 рублей), там сумма пособия составит 5 198 рублей.