СМИ: Правила выплаты пенсии изменят для двух категорий россиян

Минтруд разработал новые правила выплаты пенсий для тех, кто имеет право получить свои накопления всей суммой сразу, пишет «Московский комсомолец».

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Это коснется двух категорий россиян. Первая - граждане, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая - граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и имеется недобор по пенсионным баллам. Ко вторым относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений теперь можно будет через портал госуслуг. Ответ ПФР так же придет на портал госуслуг. Но если у пенсионера нет аккаунта в электронной базе, то письмо придет ему по обычной или электронной почте.

Кроме того, изменятся сроки получения такой выплаты: на рассмотрение заявление гражданина у ПФР будет пять дней. Обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет.