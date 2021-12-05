СМИ: Правила выплаты пенсии изменят для двух категорий россиян

Минтруд разработал новые правила выплаты пенсий для тех, кто имеет право получить свои накопления всей суммой сразу, пишет «Московский комсомолец».
Это коснется двух категорий россиян. Первая - граждане, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Вторая - граждане, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и имеется недобор по пенсионным баллам. Ко вторым относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений теперь можно будет через портал госуслуг. Ответ ПФР так же придет на портал госуслуг. Но если у пенсионера нет аккаунта в электронной базе, то письмо придет ему по обычной или электронной почте.
Кроме того, изменятся сроки получения такой выплаты: на рассмотрение заявление гражданина у ПФР будет пять дней. Обратиться за ней повторно можно будет только через пять лет.
Ведомство планирует ввести новые правила в действие 1 июля 2022 года.