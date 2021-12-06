Жертвам мошенников вернут часть краденых средств

Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, которые стали жертвами мошенников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

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«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Отмечается, что за третий квартал текущего года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств.

Центробанк намерен ввести упрощенный порядок возврата денег жертвам мошенников в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого россиянин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции.