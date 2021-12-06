Жертвам мошенников вернут часть похищенных средств

Центробанк России планирует определить сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, сообщает РБК со ссылкой на материалы регулятора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как предполагается, это позволит улучшить механизм возврата похищенных у россиян средств. Планируется ввести упрощенный порядок возврата пострадавшим от мошенников в размере суммы, которую определит ЦБ РФ. Клиент должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения сообщения от кредитной организации о проведенной операции.

При этом сумма будет определена «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии». Банк России предлагает дать банкам право списывать деньги по истечении одного-двух рабочих дней при наличии признаков мошенничества, даже несмотря на согласие клиента.

Регулятор предлагает наделять банки правом блокировать на пять рабочих дней расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. При этом финансовые учреждения смогут блокировать операции только на основании сведений о заведении уголовных дел.