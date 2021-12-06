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1 час назад

Банки запустят автоплатежи в системе СБП с 1 апреля 2022 года

Центробанк с 1 апреля будущего года обяжет системно значимые банки запустить функцию автоматических списаний в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей. Сценарий СБП С2В «Привязка счёта» стал доступен с 22 июля этого года, пишут «Известия».

ЦБ запустит систему автосписаний в адрес интернет-магазинов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В конце лета клиринговый центр СБП провёл тестирование указанной функции с рядом банков, а в конце ноября стала известная и дата внедрения функционала. Опция довольно известна и проста, к примеру, в приложении заказа такси. Достаточно один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу интернет-магазинов или сервиса и больше не надо будет постоянно вводить данные карты. Деньги будут списываться автоматически.

Это же коснётся подписок, например, на онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы, на них также можно будет установить автоплатежи. Удобство нового функционала заключается в том, что такими подписками можно будет управлять и, в частности, отписаться.

Все подписки клиент будет видеть в мобильном приложении банка, счёт которого привязан для оплаты, и так будет контролировать их. Однако, по мнению представителей банков, они могут не успеть внедрить функционал к 1 апреля 2022 года. Центробанк, в свою очередь, уверен, что у системно значимых банков достаточно времени для того, чтобы уложиться в срок.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что автоматическое списание средств с карты в определённое время является полезной и безобидной услугой. Однако, по её словам, использование автоплатежа может привести к некоторым проблемам.

Личный счет,Компании,Центральный банк России,газета "Известия",
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