Россиян предупредили о новом скачке цен на ряд товаров

Производители и ретейл ожидают повешения цен на ряд товаров, которые в преддверии новогодних праздников становятся более востребованными. Речь идет о росте в 3-7%, заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко. По его словам, в эту группу входят мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, которые россияне покупают в качестве подарков. Повышается стоимость елочных украшений, а также самих елок, указал эксперт.

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«Здесь значительную роль играет грамотно оформленная и удачно размещенная реклама. Она, несомненно, является хорошим инструментом для повышения потребительского спроса на новогоднюю атрибутику», — подчеркнул Самойленко.

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Подорожать могут и несезонные овощи, заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. Резко мясо и молоко не подорожают в последний месяц года, если не будет расти стоимость пшеницы, отметил он. Что касается непродовольственных товаров, то в этой группе могут подорожать сезонная одежда и обувь, игрушки и электроника. Это обусловлено активным спросом перед праздниками, подчеркнул эксперт.

К Новому году также повысятся в цене автомобили и строительные товары, заявила Наталья Жукова, руководитель отдела маркетинга RedExpress. Это связано с ростом стоимости сырья и сложностями с логистикой. По ее мнению, fashion-продукция подорожает меньше всего. Маркетолог отметила, что одежда и обувь уже стали дороже на 5%, и в декабре цены на них вряд ли вырастут.

Как заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, таких продуктов и товаров, цены на которые не вырастут, «увы, нет». Это обусловлено растущими ценами на мировом рынке на энергоносители, топливо, металлы, дерево, пластик, а также увеличением в несколько раз стоимости перевозки товаров из Китая и других регионов. Большая часть российских производств «так или иначе зависят от импорта», а стоимость сырья, комплектующих «перекладывается в конечные цены», указал он.

«Это называется импортом инфляции — рост цен за границей отражается на товарах внутри России. Инфляция сейчас в большинстве стран мира бьет рекорды, и только внутренними инструментами эту проблему не решить», — подчеркнул глава бизнес-объединения.