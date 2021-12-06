Кредитные истории россиян дополнят новыми данными

Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которое входит в экосистему Сбербанка, планирует включать в кредитные истории заемщиков-физических лиц информацию о предоставленных им небанковских рассрочках. Об этом сообщает РБК.

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Бюро прорабатывает вопрос получения данных от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов, buy now, pay later; покупай сейчас, плати позже) и планирует внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, которая будет учитывать не только сведения от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций, подчеркнул гендиректор ОКБ Артур Александрович.

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«В ближайшей перспективе бюро приступит к разработке альтернативной методики расчета показателя долговой нагрузки, учитывающей не только данные от кредиторов (банков, МФО и т.д.), но и все другие известные финансовые обременения. Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах», — заявил он.

До этого новые данные могут включать в дополнение к кредитному отчету и использовать для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков и противодействия кредитному мошенничеству.

Информация об использовании некредитных BNPL-сервисов может демонстрировать как дополнительную финансовую нагрузку заемщика, так и его склонность своевременно погашать задолженность, указал руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

«В целом BNPL-сервис обязывает клиента выплачивать определенные суммы в ближайшие периоды. Это снижает объем доступных средств и может существенно влиять на платежеспособность по кредитам, поэтому в данном сценарии BNPL может повышать показатели долговой нагрузки», — отметил эксперт.

Включение сведений от провайдеров некредитных рассрочек может повысить качество кредитных историй, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Востребованность BNPL-сервисов в России набирает обороты, напомнила старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она считает оправданным тренд на включение дополнительных данных в кредитные истории. По мнению эксперта, на первом этапе не все такие рассрочки могут полностью учитывать, однако, проникновение услуг бюро кредитных историй в данный сегмент будет увеличиваться.