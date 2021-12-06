ЦБ нашел способ защитить россиян от мошенников

Центробанк намерен создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Она должна защитить граждан от телефонных мошенников. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на основные направления развития финансового рынка до 2024 года, опубликованные регулятором.

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В настоящее время посредством мобильного телефона совершаются платежи, переводы, подтверждаются транзакции. Однако использование информации об абонентских номерах является рискованным, поскольку существует вероятность, что мошенники получат к ним доступ и будут использовать телефон для вывода денег с карт и счетов клиентов банков. Согласно документу ЦБ, благодаря единой системе можно будет добиться снижения рисков. Так, организации, использующие при оказании услуг номер телефона клиента, смогут удостовериться в его принадлежности конкретному человеку.

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Предполагается, что система будет единой точкой подключения для всех банков и операторов связи без сбора и хранения информации об абонентах. Запрос от кредитной организации в зашифрованном виде автоматически перенаправляется присоединенному к системе оператору мобильной связи, обслуживающему номер.

«Для подтверждения личности с помощью системы проверки необходимо соответствие сведений, имеющихся у пользователя системы проверки (банка), сведениям, заявленным в абонентском договоре», – рассказали в Минцифры.

С помощью системы проверки сведений об абоненте банки и финансовые организации смогут проверять корректность сведений, указанных в договоре с оператором связи, что поможет пресечь возможные противоправные действия в отношении граждан и защитить их от хищений денежных средств. В частности, у мошенников не будет возможности оформить на человека кредит, даже если они завладеют паспортными данными.

Банкиры поддерживают идею создания системы. По мнению зампреда Национального совета финансового рынка Александра Наумова, мера позволит снизить риски раскрытия банковской тайны в случае смены абонента по номеру, на который приходят данные по финансовым операциям и остаткам на счетах.

По его словам, проблема при использовании в качестве идентификатора номера телефона заключается в том, что до 70% номеров используют не те, на кого они зарегистрированы.

Также на рынке есть проблема с так называемыми «серыми» сим-картами, когда злоумышленники подделывают сим-карты и по дубликатам пытаются оформить ссуду.

«Решение проблемы «серых» сим-карт выходит за рамки создаваемой системы проверки, однако она позволит уменьшить случаи телефонного мошенничества, когда сим-карты приобретаются «с рук» без предоставления каких-либо документов», – считают в Минцифры.

В «ВымпелКоме» (билайн) назвали меру избыточной, пояснив, что в настоящее время операторы связи напрямую работают с заинтересованными банками по обмену информацией, которая необходима для реализации антифродовых мер. Там выступают за упрощение прямого взаимодействия между оператором связи и банками.