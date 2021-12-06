Названа вакансия с зарплатой в 400 тысяч рублей

В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в декабре названа должность архитектора микросервисов, ему готовы платить от 400 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру», передает ТАСС.

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В обязанности специалиста входит создание целевой архитектуры, формирование цифровых артефактов концептуальной архитектуры, ответственность за разработку командами детальной архитектуры. Зарплату в 380 тысяч рублей может получать программист мобильных приложений, а 360 тысяч рублей предлагают няне-гувернантке. Кандидату нужно иметь высшее педагогическое образование, обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей шести и десяти лет.

На 300 тысяч рублей может рассчитывать технический директор рекламно-производственной компании, на 250 тысяч — врач-косметолог и сервисный инженер. Около 200 тысяч рублей предлагают стоматологу-ортопеду, мастеру по камню и маркетологу.