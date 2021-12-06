Верховный суд принял важное решение по пенсиям

«Указанные изменения в Закон о страховых пенсиях были внесены законодателем с целью установления ясности в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судебную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по старости», — цитирует РАПСИ Верховный суд РФ. Выплату страховой пенсии банкроту должны осуществлять по волеизъявлению гражданина.

Ранее стало известно об изменениях в правилах выплат пенсий, которые будут действовать с 2022 года. С 1 января пенсионеры, признанные банкротами, будут освобождены от удержания из выплат. Пока по судебным листам иногда бывают удержания из пенсий. По словам адвоката Ольги Сулим, старшее поколение все чаще берет кредиты и не может их погасить.