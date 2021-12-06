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1 час назад

Верховный суд РФ принял важное решение по пенсиям

Если пенсионера признали банкротом, то он все равно будет получать выплату. Изменения помогут защитить права граждан, сообщили в Верховном суде РФ (ВС).

Верховный суд принял важное решение по пенсиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указанные изменения в Закон о страховых пенсиях были внесены законодателем с целью установления ясности в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судебную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по старости», — цитирует РАПСИ Верховный суд РФ. Выплату страховой пенсии банкроту должны осуществлять по волеизъявлению гражданина.

В суд обратился финансовый управляющий имуществом должника Владимира Воробьева. Обсуждалась незаконность действий Пенсионного фонда по поводу выплат Воробьева. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск, но ответчик не согласился и обратился в ВС РФ.

Пенсии повысят: кто получит больше денег в 2022 году

Ранее стало известно об изменениях в правилах выплат пенсий, которые будут действовать с 2022 года. С 1 января пенсионеры, признанные банкротами, будут освобождены от удержания из выплат. Пока по судебным листам иногда бывают удержания из пенсий. По словам адвоката Ольги Сулим, старшее поколение все чаще берет кредиты и не может их погасить.

Личный счет,Владимир Воробьев,РАПСИ,
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