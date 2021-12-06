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25 минут назад

Подсчитана стоимость туров на Новый год

Новогодние туры на 10 ночей с перелетом в период с 24 по 30 декабря в Сочи, Стамбул или Крым доступны по цене от 34-60 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подсчитана стоимость туров на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отдых в Египте россиянам обойдется от 82 тысяч рублей за двоих по системе «все включено», а в Анталье – от 87 тысяч рублей. При этом средние цены на туры выше.

В АТОР подчеркнули, что минимальная стоимость туров на Новый год выросла по всем направлениям без исключения. В частности, Куба подорожала на 21%, Кипр – на 23,6%, ОАЭ – на 26%, Мальдивы – на 80%, Сочи – на 65%.

Также в Ассоциации отметили, что новогодние туры востребованы по большей части у семейных туристов.

По данным турагентства «1001 тур», больше всего придется заплатить за поездку в Мексику. Отдых там в период с 24 по 30 декабря в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» на двоих вместе с перелетом обойдется в 423 925 рублей.

Ранее директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила, что на новогодние праздники загрузка сочинских объектов размещения достигнет 85-86%. По ее словам, в настоящее время загрузка отелей и санаториев в горном кластере составляет примерно 40%, а в морском - 60-80%.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее заявила агентству «Прайм», что около 200 тысяч российских туристов, купивших туры до пандемии и не реализовавших их, могут лишиться денег из-за отсутствия у операторов возможности возместить средства или продукт до конца 2021 года.

Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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