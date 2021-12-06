Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
34 минуты назад

Мошенники обманули отца Киркорова на 3,5 миллиона рублей

Болгарский певец, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров стал жертвой финансовой пирамиды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отец Киркорова стал жертвой финансовой пирамиды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, 89-летний артист якобы вложил в нее 3,5 млн рублей и потерял эти средства.

По информации «МК», сейчас Киркоров-старший готовит заявление в Замоскворецкий суд. Других деталей газета не привела.

Ранее юморист Николай Бандурин рассказал в программе «Секрет на миллион», как создатели финансовой пирамиды, которую он рекламировал, обманули его на 3,5 млн рублей. Сначала представители пирамиды предложили артисту гонорар за рекламную фотосессию и он согласился.

«Я сфотографировался, <…> мы разговорились с руководителями этой компании, я посмотрел, это были боевые офицеры, классные мужики. Они сказали: «Ну а чего ты, давай к нам», - рассказал он.

По словам Бандурина, ему обещали доход в 28 процентов годовых, он вложил в пирамиду весь полученный гонорар и какое-то время проценты исправно приходили.

«Я посмотрел - нормально. Тогда я взял все, что у меня оставалось, взял мамины какие-то накопления и все туда втюхал. И потом все это исчезло», - отмечал он.

Личный счет,Бедрос Киркоров,Николай Бандурин,Филипп Киркоров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители