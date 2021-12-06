Отец Киркорова стал жертвой финансовой пирамиды

Болгарский певец, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров стал жертвой финансовой пирамиды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, 89-летний артист якобы вложил в нее 3,5 млн рублей и потерял эти средства.

По информации «МК», сейчас Киркоров-старший готовит заявление в Замоскворецкий суд. Других деталей газета не привела.

Ранее юморист Николай Бандурин рассказал в программе «Секрет на миллион», как создатели финансовой пирамиды, которую он рекламировал, обманули его на 3,5 млн рублей. Сначала представители пирамиды предложили артисту гонорар за рекламную фотосессию и он согласился.

«Я сфотографировался, <…> мы разговорились с руководителями этой компании, я посмотрел, это были боевые офицеры, классные мужики. Они сказали: «Ну а чего ты, давай к нам», - рассказал он.

По словам Бандурина, ему обещали доход в 28 процентов годовых, он вложил в пирамиду весь полученный гонорар и какое-то время проценты исправно приходили.