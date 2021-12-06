Путин повысил МРОТ

Выступая 18 ноября на совещании по социальным вопросам, Путин отметил, что в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей больше, чем сейчас.