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27 минут назад

Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин повысил МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц", - говорится в законе.

Выступая 18 ноября на совещании по социальным вопросам, Путин отметил, что в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей больше, чем сейчас.

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Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6% (в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей).

Личный счет,Экономика,Владимир Путин,
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