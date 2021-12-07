Пенсионные накопления защитят от нечестных страховщиков

Правительство предлагает возвращать гражданам проценты от пенсионных накоплений, если эти средства потеряны по вине недобросовестного страховщика. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

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Сейчас люди могут переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но если этот переход был досрочным, они теряют доход от процентов. Часто недобросовестные страховые агенты не сообщают своим клиентам о потере дохода, а сумма процентов идёт в резерв предыдущего страховщика.

При этом действующее законодательство не предусматривает возврат процентов застрахованным гражданам. Также не предусмотрено признание судом недействительными договора об обязательном пенсионном страховании с организацией.

Правительство предлагает устранить этот правовой пробел и скорректировать законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования», «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ». Документ устанавливает порядок передачи пенсионных средств и процентов за их неправомерное использование.