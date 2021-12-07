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2 часа назад

Пенсионные накопления защитят от нечестных страховщиков

Правительство предлагает возвращать гражданам проценты от пенсионных накоплений, если эти средства потеряны по вине недобросовестного страховщика. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Пенсионные накопления защитят от нечестных страховщиков
Фото: © АГН Москва © АГН Москва

Сейчас люди могут переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но если этот переход был досрочным, они теряют доход от процентов. Часто недобросовестные страховые агенты не сообщают своим клиентам о потере дохода, а сумма процентов идёт в резерв предыдущего страховщика.

При этом действующее законодательство не предусматривает возврат процентов застрахованным гражданам. Также не предусмотрено признание судом недействительными договора об обязательном пенсионном страховании с организацией.

Правительство предлагает устранить этот правовой пробел и скорректировать законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования», «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ». Документ устанавливает порядок передачи пенсионных средств и процентов за их неправомерное использование.

Так, страховщики, от которых были переведены пенсионные накопления, в случае признания их действий неправомерными, будут должны восстанавливать на счёте застрахованного лица изъятые при досрочном переходе проценты.

Личный счет,Госдума,
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