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1 час назад

Адвокат предупредила о штрафах для россиян в Новый год

В период новогодних праздников россиян ждет много различных штрафов из-за раздражительных соседей или неправильного использования пиротехники. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова.

Адвокат предупредила о штрафах для россиян в Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до 2 тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется, в том числе и на праздники», — сказала Шевцова в разговоре с телеканалом 360.

Адвокат отметила, что особое внимание надо проявить при использовании салютов и петард. Использовать пиротехнику можно только в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров. Запрещено запускать салюты при сильном ветре. За нарушение этих правил может грозить штраф или арест на 15 суток. Также с 1 января 2022 года запрещено готовить шашлыки на открытом воздухе при отсутствии специально оборудованного места. Теперь мясо нельзя жарить во дворе собственного дома или дачи.

Ранее пользователи социальных сетей негативно отреагировали на появление нового штрафа за остекление балконов и лоджий. В Минстрое РФ позже заявили, что не планируют вносить изменения в правила пользования жильем.

Личный счет,Минстрой,Телеканал "360° Подмосковье",
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