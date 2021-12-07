Адвокат предупредила о штрафах для россиян в Новый год

«Оштрафовать под Новый год могут и из-за шумного застолья. Например, соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, а правоохранители наложат штраф до 2 тысяч рублей. Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется, в том числе и на праздники», — сказала Шевцова в разговоре с телеканалом 360 .

Адвокат отметила, что особое внимание надо проявить при использовании салютов и петард. Использовать пиротехнику можно только в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров. Запрещено запускать салюты при сильном ветре. За нарушение этих правил может грозить штраф или арест на 15 суток. Также с 1 января 2022 года запрещено готовить шашлыки на открытом воздухе при отсутствии специально оборудованного места. Теперь мясо нельзя жарить во дворе собственного дома или дачи.