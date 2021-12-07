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40 минут назад

Продажу алкоголя в новогодние праздники призвали ограничить

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что на время новогодних праздников необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. Соответствующий запрос он намерен направить в Минкультуры до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

Продажу алкоголя в новогодние праздники призвали ограничить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий назвал распитие алкоголя в праздники «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья» граждан.

«Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической», – отметил он.

Хамзаев считает необходимым принять конкретные меры по защите здоровья граждан.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем», – заявил парламентарий.

По словам Хамзаева, на 15 декабря запланировано заседание межфракционной депутатской рабочей группы, где, в том числе, обсудят регулирование продажи алкоголя в новогодние праздники.

«Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут провести в России весной 2022 года. Россияне смогут заказывать напитки на специализированном сайте «Почты России», которая и доставит спиртное покупателю. Пилотный проект должны запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, сообщили в «Почте России».

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