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52 минуты назад

«Позор»: в Думе оценили идею о введении продуктовых карточек

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с URA.RU заявил, что введение продуктовых карточек станет позором для России.

«Сегодня при помощи электронных карт это можно сделать. Меня только удивляет одно: мы живем в XXI веке в богатейшей стране и перейдем на карточную систему, которая вводилась во время войны? Это позор. Позор на весь мир», — заявил он.

По словам депутата Госдумы, бороться с бедностью нужно не таким способом.

«Конечно, можно ввести, можно всю страну на карточки посадить. Мало того, что дают жить на прожиточный минимум, еще на карточную систему переводить. Это может быть и выход для малоимущих, но это позорный выход», — заключил парламентарий.

Ранее доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака и главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявили, что введение продуктовых карточек в РФ могло бы помочь увеличить ВВП. По их мнению, это улучшит жизнь как бедных россиян, так и граждан со средним уровнем дохода.

Минфин поможет накормить малоимущих едой на грани просрочки

В ноябре депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России социальные продуктовые карты для пенсионеров, семей с детьми и безработных, на которые можно покупать только отечественные товары. По его мнению, данная мера стала бы хорошим подспорьем как для граждан, так и для бизнеса.

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