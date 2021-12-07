Россиянам посоветовали не ждать снижения цен в магазинах

Весь 2021 год в России наблюдался рост цен на продукты. Официальная инфляция превысит целевой показатель Центробанка более чем вдвое, и ожидать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах не следует. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

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«Из-за последствий пандемии с проблемой высокого инфляционного давления столкнулись многие крупнейшие страны: в США инфляция в октябре разогналась до 6,2% в годовом выражении (максимум с 1990 года), в еврозоне рост цен достиг 4,1% (максимум с 2008 года). Поэтому пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», - сказала экономист.

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Речь идет о низких темпах сбора урожая в этом году, в частности, из-за дефицита трудовых мигрантов. Также высокая инфляция сохраняется на фоне высокого потребительского спроса, который поддерживается высокими темпами кредитования населения. Другие факторы: постепенная переориентации к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, а также высокая закредитованность населения.

Также на инфляционные риски воздействует и появление омикрон-штамма.

«Если же риски о его быстром распространении и неэффективности существующих вакцин против нового штамма оправдаются, то это может спровоцировать новую волну серьезных ограничительных мер по примеру первой половины 2020 года. В такой ситуации инфляционное давление может сохраниться гораздо более длительное время», — сказала Сафина.

Если же риски преувеличены, то вернуться к целевым 4% можно будет к началу 2023 года, считает эксперт.