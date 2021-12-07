Россиян предупредили о штрафах в Новый год

В период новогодних праздников россияне могут столкнуться с различными штрафами из-за жалоб соседей или неправильного использования пиротехники. Об этом рассказала адвокат Майя Шевцова в разговоре с телеканалом «360». Например, оштрафовать могут за шумное застолье. Если соседи вызовут полицию из-за разгулявшейся компании, правоохранители выпишут штраф в размере до 2 тысяч рублей.

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«Делать это могут неограниченное количество раз в течение новогодних праздников. В каждом российском регионе есть свой вариант закона о тишине, действия которого распространяется, в том числе и на праздники»», — отметила Шевцова.

Осторожными нужно быть и при использовании пиротехники. В частности, для запуска петард нужно убедиться, что рядом отсутствуют автомобили в радиусе минимум 100 метров. Зрители от места запуска фейерверков должны находиться на большом расстоянии. Также адвокат напомнила, что запускать салюты при сильном ветре запрещается. Если нарушить эти правила, гражданину выпишут штраф. Крайней мерой является арест, указала Шевцова.

«Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет», — пояснила она.

Также с 1 января 2021 года запрещается готовить шашлыки на открытом воздухе при отсутствии специально оборудованного места. Теперь мясо запрещено жарить во дворе собственного дома или дачи. Размер штрафа составляет две-три тысячи рублей, заключила Шевцова.