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38 минут назад

На Украине в три раза подорожал борщ

«Борщевой набор» вырос в цене почти в три раза за год из-за нестабильной ситуации в украинском агросекторе. Об этом свидетельствуют результаты аналитического отчета компании EastFruit, сообщает «Взгляд».

На Украине в три раза подорожал борщ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации экспертов, в настоящее время оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, на лук – в 2,5 раза, на белокочанную капусту и свеклу – в три раза. Единственным ингредиентом, который входит в классический рецепт борща и при этом за год стал стоить меньше, оказался картофель.

Эксперты добавили, что набор продуктов для борща вырос в цене из-за сокращения площади посева (по причине неблагоприятных погодных условий), а также уменьшения прибыльности выращивания этих культур. Кроме того, еще одной причиной стал рынок земли: аграрии вынуждены скупать земли, направляя свободный ресурс в это, вместо инвестирования в сельскохозяйственное производства.

Ранее власти Киева предложили жителям выбрать место для установки памятника украинскому борщу, чтобы он «увековечил национальное блюдо Украины и поспособствовал развитию гастрономического туризма».

Личный счет,Деловая газета "Взгляд",
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