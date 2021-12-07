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29 минут назад

Кто получит сразу две пенсии в декабре

Россияне, даты выплат пенсий которых выпадут на новогодние каникулы, в декабря получат пенсии дважды. Об этом сообщает DEITA.RU.

Кто получит сразу две пенсии в декабре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пятницу, 31 декабря, в 2021 году сделали нерабочей на федеральном уровне благодаря переносу на нее нерабочего праздничного дня, выпавшего на выходной, - воскресенье, 3 января.

В целом новогодние каникулы продлятся девять дней, с последнего дня декабря по воскресенье, 9 января, включительно.

По закону, если дата выплаты государственных пенсий и пособий выпадает на нерабочие, выходные или праздничные дни, они должны быть перечислены заранее, не позднее последнего рабочего дня.

DEITA.RU отмечает, что благодаря этому пенсионерам, получающим выплаты с 1 по 3 января, пенсия придет еще в декабре. Издание подчеркивает, что в основном это коснется пенсионеров МВД, МЧС и других силовиков, которым пенсию обычно выплачивают в первых числах месяца.

В правительстве ранее сообщили о решении проиндексировать страховые пенсии по старости в 2022 году на 5,9 процента. Эти выплаты растут каждый год (с 1 января) на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента.

Фиксированная выплата к пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек).

В этом году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. По расчетам Минэкономразвития, в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.

Личный счет,Минэкономразвития,МЧС,МВД,РИА "Дейта",
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