Кто получит сразу две пенсии в декабре

Россияне, даты выплат пенсий которых выпадут на новогодние каникулы, в декабря получат пенсии дважды. Об этом сообщает DEITA.RU.

Пятницу, 31 декабря, в 2021 году сделали нерабочей на федеральном уровне благодаря переносу на нее нерабочего праздничного дня, выпавшего на выходной, - воскресенье, 3 января.

В целом новогодние каникулы продлятся девять дней, с последнего дня декабря по воскресенье, 9 января, включительно.

По закону, если дата выплаты государственных пенсий и пособий выпадает на нерабочие, выходные или праздничные дни, они должны быть перечислены заранее, не позднее последнего рабочего дня.

DEITA.RU отмечает, что благодаря этому пенсионерам, получающим выплаты с 1 по 3 января, пенсия придет еще в декабре. Издание подчеркивает, что в основном это коснется пенсионеров МВД, МЧС и других силовиков, которым пенсию обычно выплачивают в первых числах месяца.

В правительстве ранее сообщили о решении проиндексировать страховые пенсии по старости в 2022 году на 5,9 процента. Эти выплаты растут каждый год (с 1 января) на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента.

Фиксированная выплата к пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек).