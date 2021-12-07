Пенсионерам компенсируют высокую инфляцию

Минтруд предложил дополнительную компенсацию инфляции для пенсионеров

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В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше», заявил министр труда и социального развития Антон Котяков. По его словам, в ведомстве подготовили предложения дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Решения будут приняты в ближайшее время, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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В Минтруде подготовили предложения дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он отметил, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше».

«Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — рассказал Котяков, выступая в Госдуме.

О том, что продовольственная инфляция уже стала двузначной, заявляла в середине ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она указала на необходимость снижения инфляции в ближайшее время — иначе пострадают самые незащищенные группы населения.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, инфляция бьет по нему в первую очередь», — пояснила руководитель Банка России.

Набиуллина констатировала, что на высокий рост стоимости продуктов повлияли сразу несколько факторов, в том числе не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве.

Как проиндексируют пенсии

6 декабря президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы.

В частности, устанавливается среднегодовой размер страховой пенсии: в 2022 году он составит 17 115 руб., в 2023-м — 17 893 руб., в 2024-м — 18 733 руб.

Индексация социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению в 2022 году планируется в размере 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой части ожидается на уровне 5,9% в 2022 году, 5,6% — в 2023-м, 5,5% — в 2024-м.

В 2021 году средний размер пенсии по регионам варьируется в пределах 14-17 тыс. руб. (в среднем по стране, по данным Росстата на 31 октября, — 15 851 руб.).

Ранее стало известно, что Минтруд разработал новый порядок выплат пенсий: поправки затронут тех, кто имеет право получить свои накопления единовременно всей суммой. Изменения вступят в силу с 1 июля.

А уже с 1 января в России заработают новые нормы, касающиеся пенсионных выплат.

Сколько россияне тратят на еду

С 29 ноября по 5 декабря индекс среднего чека россиянина снизился по сравнению с предыдущей неделей на 3% (18 руб.). Средняя стоимость одной покупки составила 665 рублей, следует из последних данных компании «Ромир».

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 8% (52 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (633 руб.) средний чек оказался выше на 5% (32 руб.).