Цены на борщевой набор взлетели на Украине

Стоимость «борщевого набора» на Украине за год выросла в 2,6 раза из-за нестабильной ситуации в агросекторе страны, говорится на сайте компании EastFruit.

Как отмечают аналитики, в настоящее время оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук – в 2,5 раза, цены на капусту белокочанную и свеклу столовую – в три раза.

«В среднем по этой категории овощей цены выросли в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020 года», - говорится в материале.