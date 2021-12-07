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47 минут назад

Цены на борщевой набор взлетели на Украине

Стоимость «борщевого набора» на Украине за год выросла в 2,6 раза из-за нестабильной ситуации в агросекторе страны, говорится на сайте компании EastFruit.

Цены на борщевой набор взлетели на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечают аналитики, в настоящее время оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук – в 2,5 раза, цены на капусту белокочанную и свеклу столовую – в три раза.

«В среднем по этой категории овощей цены выросли в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020 года», - говорится в материале.

Единственным товаром борщевой группы, который подешевел, стал картофель. Средние оптовые цены на него в данный момент на треть ниже, чем годом ранее.

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