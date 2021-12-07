Путин назвал главную проблему для россиян

Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодняшний день - это рост инфляции. Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню в 4%, сообщает РИА Новости.
«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», - сказал президент.
Российский лидер предложил меры по борьбе с инфляцией. По мнению Путина, необходимо делать акцент на увеличении предложения товаров и услуг.
"Нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - подчеркнул он.
Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повышения потенциальных темпов роста экономики страны, а также попросил правительство проанализировать сдерживающие его рост факторы и представить дополнительные меры.