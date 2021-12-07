Путин назвал главную проблему для россиян

Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодняшний день - это рост инфляции. Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню в 4%, сообщает РИА Новости.