Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков

Госдума на последнем чтении 7 декабря приняла закон о защите пенсионных накоплений граждан от неправомерных действий страховщиков. Об этом сообщает «ТАСС».

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Документ обязывает страховщиков возвращать на счета граждан сумму изъятую при досрочном переходе инвестиционного дохода, который возникает при неправомерных переводах средств пенсионных накоплений к другому страховщику и случаях признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании.

Действующее на сегодняшний день законодательство не предусматривает подобной возможности. На сегодняшний день при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего или части дохода от их инвестирования. Изъятая сумма отправляется в РОПС предыдущего страховщика и по закону никак ее вернуть сейчас нельзя.