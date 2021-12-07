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1 час назад

Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков

Госдума на последнем чтении 7 декабря приняла закон о защите пенсионных накоплений граждан от неправомерных действий страховщиков. Об этом сообщает «ТАСС».

Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков
Фото: ТАССТАСС

Документ обязывает страховщиков возвращать на счета граждан сумму изъятую при досрочном переходе инвестиционного дохода, который возникает при неправомерных переводах средств пенсионных накоплений к другому страховщику и случаях признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании.

Действующее на сегодняшний день законодательство не предусматривает подобной возможности. На сегодняшний день при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего или части дохода от их инвестирования. Изъятая сумма отправляется в РОПС предыдущего страховщика и по закону никак ее вернуть сейчас нельзя.

Новый законопроект вступит в силу 1 июля 2022 года. По нему граждане России смогут осуществить возврат удержанного при досрочном переходе инвестиционного дохода по судебным решениям, в соответствии с которыми пенсионные накопления поступили на счет предыдущего страховщика, начиная с 1 июля 2019 года.

Личный счет,Госдума,
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