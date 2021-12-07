Пенсионные накопления защитят от недобросовестных страховщиков

Госдума на последнем чтении 7 декабря приняла закон о защите пенсионных накоплений граждан от неправомерных действий страховщиков. Об этом сообщает «ТАСС».
Документ обязывает страховщиков возвращать на счета граждан сумму изъятую при досрочном переходе инвестиционного дохода, который возникает при неправомерных переводах средств пенсионных накоплений к другому страховщику и случаях признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании.
Действующее на сегодняшний день законодательство не предусматривает подобной возможности. На сегодняшний день при досрочном переходе к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего или части дохода от их инвестирования. Изъятая сумма отправляется в РОПС предыдущего страховщика и по закону никак ее вернуть сейчас нельзя.
Новый законопроект вступит в силу 1 июля 2022 года. По нему граждане России смогут осуществить возврат удержанного при досрочном переходе инвестиционного дохода по судебным решениям, в соответствии с которыми пенсионные накопления поступили на счет предыдущего страховщика, начиная с 1 июля 2019 года.