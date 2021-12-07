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1 час назад

ЦБ: россияне скупили валюту на 206 млрд рублей

Физлица в третьем квартале приобрели на российском рынке валюты на 206 миллиардов рублей, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее, сообщил Банк России в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

ЦБ: россияне скупили валюту на 206 млрд рублей
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«На валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 206 миллиардов рублей (-34% к/к и +454% г/г). Около двух третей этого спроса пришлось на доллары, около трети – на евро. При этом обороты по сделкам физических лиц на валютном рынке снижаются третий квартал подряд, что свидетельствует о снижении спекулятивной активности», — говорится в обзоре.

Как отмечается, остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) за квартал выросли незначительно. Интерес инвесторов к драгоценным металлам (физическому золоту и серебру) на организованных торгах также остается очень слабым.

В III квартале розничные клиенты брокеров приобрели ценных бумаг на 424 млрд руб., что на 18% больше, чем год назад. При этом около трети объема нетто-покупок (покупки минус продажи) было сосредоточено в сегменте российских акций (включая бумаги квазинерезидентов), 30% – в сегменте иностранных акций, 27% – в сегменте локальных облигаций (с учетом погашений). Во всех сегментах объемы нетто-покупок превышали уровни аналогичного периода прошлого года.

Личный счет,Центральный банк России,
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