Россиян с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
«Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного», — рассказала Красовская в разговоре с Life.
Кроме того, с января увеличится МРОТ. Соответственно, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на его основе. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам.