Россиян с детьми ждут изменения с 1 января

«Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного», — рассказала Красовская в разговоре с Life.