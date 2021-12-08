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1 час назад

Юрист предупредила об изменениях для семей с детьми

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января
Фото:  URA.RU URA.RU

«Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного», — рассказала Красовская в разговоре с Life.

Кроме того, с января увеличится МРОТ. Соответственно, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на его основе. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Она предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции с 1 февраля.
Личный счет,Госдума,
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