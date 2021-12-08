Россиян с детьми ждут изменения с 1 января

Российские семьи с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года, сообщает Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

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По ее словам, изменения коснутся, в том числе, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С нового года медицинские организации перейдут на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного листа.

Также с января 2022 года увеличится минимальный размер оплаты труда. По этой причине, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на основе этого показателя. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об освобождении семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома или их частей в целях улучшения жилищных условий — например, для приобретения жилья большей площади. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.