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44 минуты назад

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января

Российские семьи с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года, сообщает Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, изменения коснутся, в том числе, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С нового года медицинские организации перейдут на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного листа.

Также с января 2022 года увеличится минимальный размер оплаты труда. По этой причине, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на основе этого показателя. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об освобождении семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома или их частей в целях улучшения жилищных условий — например, для приобретения жилья большей площади. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о доходах от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года. Новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.

Личный счет,Вячеслав Володин,Госдума,
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