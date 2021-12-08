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47 минут назад

Тысячи россиян попали в финансовую ловушку

Тысячи россиян, ставших клиентами инвестиционной компании QBF, попали в финансовую ловушку и понесли ущерб на общую сумму в несколько миллиардов рублей, стало известно «Ленте.ру» от пострадавших Романа и Алены (герои попросили не упоминать их фамилии).

Тысячи россиян попали в финансовую ловушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пострадавших, они стали клиентами QBF в конце прошлого года, заключив договор и дополнительное генеральное соглашение, действие которого распространялось на все структуры холдинга, главным образом на инвесткомпанию «КьюБиЭф» и сестринский по отношению к ней «Кью-Брокер». По его условиям, участие в IPO проходило через покупку расчетных маржируемых опционов на акции выходящих на американские биржи компаний. Расчеты по ним производились в момент продажи опциона или спустя год после его покупки, а минимальный порог участия равнялся 350 тысячам рублей.

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Весной 2021-го клиенты узнали об уголовных делах, расследуемых в отношении руководителей и собственников QBF по эпизодам мошенничества, датируемым 2016 годом. При этом руководство компании уверяло их в сохранности вложений. Однако многие клиенты, среди которых Роман и Алена, не смогли продать свои опционы и вывести средства со счетов в QBF.

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Обращения в правоохранительные органы не принесло результата, поскольку по фактам растраты внесенных средств до сих пор не было возбуждено уголовного дела. Пострадавшие оценивают общие потери в 3,5 миллиарда рублей, а свою численность примерно в тысячу человек. В настоящее время в QBF работает временная администрация, назначенная Центробанком. Сам регулятор утверждает, что не может повлиять на процесс возврата средств пострадавшим, и подчеркивает, что те знали о рискованности вложений через маржируемые опционы.

Между тем, о потерях заявляют и другие клиенты QBF, инвестировавшие через более популярные инструменты, в частности, через брокерские и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Среди них есть известная балерина Анастасия Волочкова, по собственным словам, потерявшая 1,7 миллиона рублей.

Личный счет,Анастасия Волочкова,Центральный банк России,МВД,Lenta.ru,
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