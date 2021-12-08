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9 минут назад

Почти 19 000: кто получит крупную выплату в декабре

Портал DEITA.RU рассказал, что в среду, 8 декабря, многие россияне, ставшие родителями, получат единовременную выплату в 18 886 рублей. Сотрудники соцзащиты рассказали изданию, что средства поступят в региональные отделения из федерального центра.

Почти 19 000: кто получит крупную выплату в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В случае, если оба родителя не работают, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается органом социальной защиты по месту жительства. В других случаях выплата осуществляется напрямую территориальными органами Фонда социального страхования.

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С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка станет на 5,8 процента больше и составит 19 981 рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 31 282 рублей.

Размер минимального пособия увеличится до 7493 рублей. Сейчас максимальная и минимальная выплата составляют 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.

С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет предоставлять россиянам более 30 мер социальной поддержки, которые сейчас можно получить только через региональные органы соцзащиты и Роструд. Благодаря этому выплаты смогут назначать или автоматически, или по электронному заявлению (без необходимости собирать справки).

«Известия» писали, что в ПФР передадут четыре группы пособий. Первая - выплаты россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений). Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих, единовременных выплатах при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью.

Вторая категория - компенсация страховой премии людям с инвалидностью по договору ОСАГО. Третья - выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая - компенсации репрессированным и впоследствии реабилитированным.

Личный счет,Роструд,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,РИА "Дейта",газета "Известия",
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